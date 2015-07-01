На заводе Volkswagen в Германии робот убил человека

Новости Германии. На заводе Volkswagen в Германии робот вышел из строя и в прямом смысле напал на 21-летнего работника. Установка проломила грудную клетку своей жертве. От полученных травм молодой человек скончался в больнице.

Как сообщил представитель концерна, о причинах трагедии говорить пока рано,

ведётся расследование. Неполадки могли произойти из-за того, что другой работник, находящийся снаружи, активировал механизм.

Напомним, минувшей весной нарушение правил безопасности на предприятии унесло жизнь 62-летнего мужчины, сотрудника фирмы в Лос- Анджелесе. Хосе Мелена занимался техосмотром духовой печи. Его коллега решил, что мужчина уже ушел, заполнил камеру печи 5,5 тоннами тунца и включил ее. Пропажу Мелены заметили спустя некоторое время. Его искали в цехах и на парковке, однако поиски ни к чему не приводили.

Спустя два часа мужчину нашли мертвым в духовой камере, которая к тому моменту успела нагреться до 270 градусов.