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На заводе Volkswagen в Германии робот убил человека

01 июля 2015 18:37
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Новости Германии. На заводе Volkswagen в Германии робот вышел из строя и в прямом смысле напал на 21-летнего работника. Установка проломила грудную клетку своей жертве. От полученных травм молодой человек скончался в больнице.

Как сообщил представитель концерна, о причинах трагедии говорить пока рано,

ведётся расследование. Неполадки могли произойти из-за того, что другой работник, находящийся снаружи, активировал механизм. 

Напомним, минувшей весной нарушение правил безопасности на предприятии унесло жизнь 62-летнего мужчины, сотрудника фирмы в Лос- Анджелесе. Хосе Мелена занимался техосмотром духовой печи. Его коллега решил, что мужчина уже ушел, заполнил камеру печи 5,5 тоннами тунца и включил ее. Пропажу Мелены заметили спустя некоторое время. Его искали в цехах и на парковке, однако поиски ни к чему не приводили.

Спустя два часа мужчину нашли мертвым в духовой камере, которая к тому моменту успела нагреться до 270 градусов. 

Другие подробности этой шокирующей истории здесь

# происшествия # Несчастный случай

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