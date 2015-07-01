Двое суток провела пенсионерка в разбитой в ДТП машине

Новости США. 75-летняя жительница американского штата Техас чудом выжила в страшной аварии. Ванда Мобли ехала к родным в Оклахому. В какой-то момент на встречную полосу выехал автомобиль.

Чтобы избежать столкновения женщина свернула в кювет. В результате ее автомобиль оказался в глубоком ущелье.

Мобли говорит, что слышала звук проезжающих автомобилей, но была слишком слаба, чтобы самостоятельно выбраться из машины и позвать на помощь. Днем, когда становилось невыносимо жарко, женщина пила воду из пруда, куда угодила ее машина.

Близкие Мобли забили тревогу в первый же день. Ее мобильный сломался: вместо ответа они слышали лишь гудки на том конце провода. Спустя несколько часов родственники обратились в полицию.

Впрочем, внучки пенсионерки среагировали быстрее представителей закона.

Внимательно прочесав трассу, по которой Мобли ехала к ним в гости, они обнаружили сбитый дорожный знак, фрагменты автомобиля бабушки, а затем и ее саму.

Сейчас Мобли находится в больнице. У нее повреждена спина, однако врачи отмечают: женщина идет на поправку.

Несколько лет назад мы рассказывали о еще одном чудесном спасении.

Езда на автомобиле вдоль живописного Корнуэльского побережья едва не закончилась для 56-летней британки трагедией.

Из-за тумана она не справилась с управлением. Машина вылетела с дороги, покатилась по склону и остановилась в нескольких метрах от обрыва. В таком положении женщина провела почти сутки. Подробности и фото с места аварии здесь.