Двое парней из Слонима изнасиловали девушку и сняли это на видео

Новости Беларуси. В Слониме двое парней изнасиловали девушку и сняли это на видео.

По информации УВД Гродненского облисполкома, тринадцатого мая 19-летний и 17-летний парни распивали алкогольные напитки в квартире одного из них. Вечером в гости в квартиру пришла девушка. Она стала жертвой преступления – парни изнасиловали девушку и сняли свои действия на видео. Эту запись молодые люди показали своим знакомым.

Девушка выбежала из квартиры, пришла к подруге и обратилась к правоохранителям.

Молодых людей задержали. Они не привлекались к уголовной ответственности ранее, но за их плечами был весьма внушительный список административных правонарушений.

Возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование».