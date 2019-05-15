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Двое парней из Слонима изнасиловали девушку и сняли это на видео

15 мая 2019 11:38
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Новости Беларуси. В Слониме двое парней изнасиловали девушку и сняли это на видео.   

По информации УВД Гродненского облисполкома, тринадцатого мая 19-летний и 17-летний парни распивали алкогольные напитки в квартире одного из них. Вечером в гости в квартиру пришла девушка. Она стала жертвой преступления – парни изнасиловали девушку и сняли свои действия на видео. Эту запись молодые люди показали своим знакомым.  

Девушка выбежала из квартиры, пришла к подруге и обратилась к правоохранителям.  

Молодых людей задержали. Они не привлекались к уголовной ответственности ранее, но за их плечами был весьма внушительный список административных правонарушений.  

Возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование».  

# Насилие # происшествия

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