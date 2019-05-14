Прямой эфир

В Марьиной Горке мужчина совершил наезд на третьеклассника

14 мая 2019 19:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Марьиной Горке 20-летний житель Пуховичского района совершил наезд на третьеклассника, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Мальчик на велосипеде выехал на проезжую часть со второстепенной дороги, где и столкнулся с автомобилем.

В Марьиной Горке мужчина совершил наезд на третьеклассника -1

В результате ДТП юноша с черепно-мозговой травмой и ушибом ноги был госпитализирован. Кстати, он был без защитного шлема и щитков. Госавтоинспекция напоминает, что детям до 14 лет запрещается двигаться на велосипеде по дороге без сопровождения взрослого. Это утверждено правилами.

# Авария # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На пожаре в Копыле спасли мужчину
14 мая 2019 19:44

На пожаре в Копыле спасли мужчину

В Минске задержали нетрезвого маршрутчика
14 мая 2019 19:40

В Минске задержали нетрезвого маршрутчика

В Орше укравших из магазина алкоголь мужчин нашла служебная собака
14 мая 2019 14:03

В Орше укравших из магазина алкоголь мужчин нашла служебная собака