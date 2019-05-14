В Марьиной Горке мужчина совершил наезд на третьеклассника

Новости Беларуси. В Марьиной Горке 20-летний житель Пуховичского района совершил наезд на третьеклассника, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Мальчик на велосипеде выехал на проезжую часть со второстепенной дороги, где и столкнулся с автомобилем.

В результате ДТП юноша с черепно-мозговой травмой и ушибом ноги был госпитализирован. Кстати, он был без защитного шлема и щитков. Госавтоинспекция напоминает, что детям до 14 лет запрещается двигаться на велосипеде по дороге без сопровождения взрослого. Это утверждено правилами.