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Двое наркоминеров задержаны в Борисове: в городе обнаружено более 50 закладок

22 августа 2016 13:31
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Новости Беларуси. Двое наркоминеров задержаны в Борисове. В поле зрения правоохранителей молодые люди попали случайно. Парни вели себя подозрительно во время прогулки по улице: то присаживались на попутные скамейки, то подходили к подъездам домов.

После продолжительной слежки было принято решение о задержании. При досмотре у молодых людей оказалось несколько свертков особо опасного психотропа. На первом допросе злоумышленники признали свою вину и предоставили карту тайников.

На сегодня в городе обнаружено более 50 закладок с расфасованными дозами наркотиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Наркотики

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