Двое наркоминеров задержаны в Борисове: в городе обнаружено более 50 закладок

Новости Беларуси. Двое наркоминеров задержаны в Борисове. В поле зрения правоохранителей молодые люди попали случайно. Парни вели себя подозрительно во время прогулки по улице: то присаживались на попутные скамейки, то подходили к подъездам домов.

После продолжительной слежки было принято решение о задержании. При досмотре у молодых людей оказалось несколько свертков особо опасного психотропа. На первом допросе злоумышленники признали свою вину и предоставили карту тайников.

На сегодня в городе обнаружено более 50 закладок с расфасованными дозами наркотиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.