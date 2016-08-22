В реке Лесной Каменецкого района дайвер обнаружил 8 кг ртути в колбах

Новости Беларуси. Опасная находка. В реке Лесной Каменецкого района дайвер во время погружения обнаружил 2 колбы со ртутью – 8 килограммов. Одна из емкостей оказалась открыта. И из нее вытекал жидкий металл. Обе колбы мужчина вытащил из реки на берег. Остатки вылившейся ртути собирали водолазы МЧС.

В ближайшие время специалисты исследуют воду в Лесной на содержание вредных примесей. Сам рыбак, который занимался подводной охотой, такого «улова» никак не ожидал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Рудчик, дайвер:

Я сначала увидел, взял, поднял: что-то тяжелое. Подумал, что свинец. Взял, а жидкость сверху потекла. Посмотрел: еще есть одна целая. Но я даже внимания не обратил, что она с крышкой. Потом выяснилось. Когда начал доставать, увидел, что одна запечатанная. И одна была разбитая.