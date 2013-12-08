Двое детей утонули в Гомеле. По заявлению родителей ребята ушли из школы одни и раньше положенного времени

Новости Беларуси. Жизни мальчика, который чуть не утонул в водах притока реки Сож, ничего не угрожает. Об этом сегодня сообщили гомельские медики. В клинику его доставили с диагнозом «переохлаждение». Этот ребенок – единственный, кого удалось спасти во время вчерашней трагедии. Накануне вечером три школьника вышли на тонкий лёд, едва покрывший водоем. Двое детей погибли.

Андрей Смоленцев до сих пор помнит по секундам вчерашний вечер. Вышел из дома в магазин. Услышал крики. Не раздумывая бросился на помощь. Картина, которую увидел молодой человек, ввела в ступор. Прямо посреди водоема тонули двое детей. Сосед Андрея уже находился в воде. Молодой человек не задумываясь последовал его примеру. Путь до утопающих был не легким. Андрей вспоминает: чтобы добраться до детей, пришлось ломать перед собой острый лед.

Андрей Смоленцев:

Мы вместе его тянули. Было очень сложно и холодно. Добрались до берега, начали оказывать первую помощь, он был синий, но откачали.

Спасти удалось лишь одного ребенка. В крайне тяжелом состоянии Влада Севакова доставили в больницу.

Ольга Пущенко, заместитель главного врача детской Гомельской областной клинической больницы:

Сегодня ребенок в сознании, ест, адекватен. Есть минимальные проявления респираторного синдрома, но это естественно развивается после утопления. Он помнит, что с ним было.

Как оказалось, под водой остались двое детей. Позже их тела нашли водолазы. Все ребята – учащиеся второго класса Гомельской школы №72. Учебное заведение буквально в 200 метрах от водоема. И здесь, с сожалением констатирует Андрей, дети гуляют постоянно.

По словам администрации школы, после уроков до 6 вечера ученики должны находиться в продленке. Более ранний уход детей домой возможен только по заявлению. К сожалению, родители погибших мальчиков такие заявления тоже писали, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жанна Батюк, заместитель директора по воспитательной работе средней школы №72 Гомеля:

Мы пересмотрим эту систему, будем стараться отдавать только в руки родителям своих учащихся, либо законным представителям, либо старшим братьям и сестрам.

По факту трагедии гомельские следователи сейчас проводят проверку. Вопросов накопилось много, и самый главный: почему ученики начальной школы после окончания занятий находились в опасном месте на водоеме и без присмотра взрослых.

Анвар Игамбердиев, председатель республиканского государственно-общественного объединения «ОСВОД»:

Сегодня мы должны максимально минимизировать гибель наших детей. Несмотря на то, что на протяжении последних 3 лет идет определенное снижение гибели людей. Если взять наиболее неблагоприятные года, 2010 год – погибло 1313 человек, из них 82 ребенка, в 2011 цифра составила 730 – 42 несовершеннолетних. В 2012 цифра на 25 человек ниже.

В этом году вода унесла жизни более 500 белорусов. 11 погибли на льду, трое из них дети.

Приход зимы в первую очередь на себе ощущают северные регионы страны. На Витебщине постепенно начинают замерзать водоемы. На первый взгляд лед кажется устойчивым, но только на первый взгляд. Пару шагов – и вы можете оказаться в водной западне.

Юрий Качан в поисках хорошего улова объездил десятки рек и озер. С удочкой мужчина проводит каждые выходные. Но к зимней рыбалке витебчанин всегда готовится предельно серьезно.

Юрий Качан, рыбак:

Спасалки. Всегда их можно быстро достать, чтоб выкарабкаться, потмоу что лед скользкий - руками не ухватиться. Плюс свисток, чтобы позвать на помощь.

Любимое хобби когда-то чуть не стоило ему жизни: провалился под лед, правда, выбрался самостоятельно. Теперь рыбак готов на всю страну провести инструктаж по «выживанию».

Юрий Качан, рыбак:

Не паниковать. Ящик или рюкзак нужно нести на плече, никогда через голову, чтоб легче было скинуть. Оставаться на плаву, чтоб голова была наверху, потому что теплоотдача больше от головы. Попытаться делать меньше движений. Стараться, если вы около берега, ломать лед и пытаться выкарабкаться ближе к берегу, там и мельче.

Учебная тревога. Человек не может выбраться из ледяного плена. Бригада МЧС спешит на помощь.

Виталий Дембовский, помощник начальника Минского городского управления МЧС:

Наступили первые морозы, на водоемах начал появляться первый лед, однако он не достаточно прочный. и поэтому мы проводим дополнительные занятия по спасению людей с поверхности воды. По условному замыслу человек оказался подо льдом и нашими сотрудниками при помощи спецоборудования был извлечен на берег.

Отрабатывают водолазы и навыки поиска людей под водой. Вот только в жизни далеко не все истории заканчиваются, когда «успели, вытащили и спасли». Бывает и… слишком поздно. Уже на следующий день после трагедии в Гомельской области, где утонули 7-летние мальчишки, уроки в 72 школе начались с минуты молчания …и профилактики.

Максим Дегтярёв, ученик Средней школы №72 Гомеля:

Я теперь после этого случая никогда не пойду на лед.

Беспечность, неоправданный риск, равнодушие – и беды не миновать. А знаете ли вы, где сейчас ваш ребенок. Может, как раз в этот момент он проверяет лед на прочность? Ради небольшого улова мы отправляемся на край ледяной бездны. Торопимся жить, сокращая путь через едва замерзший водоем. С кем-нибудь, но не со мной и не сейчас. Так обычно и размышляют те, кто играет с судьбой.