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4-летний мальчик сбежал от пьяных родителей и едва не замёрз в поле

08 декабря 2013 15:39
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Новости Беларуси. Мальчика в поле вблизи деревни Колодчино Вилейского района обнаружили местные жители. На вопрос, что малыш здесь делает и где его родители, он ответил, что сбежал из дома.

Андрей Дударчик, заместитель начальника РОВД («Региональной газете»):
Выяснилось, что мальчику четыре года. Он живёт в деревне Колодчино вместе с мамой и её сожителем. Маме – 34 года, сожителю – 45.

Домой к ребёнку вместе с милицией выехали представители комиссии по делам несовершеннолетних и специалисты отдела образования. Они застали мать ребёнка и её сожителя пьяными. На вопрос, где ребёнок, они ответили, что сын гостит у родственников.

Андрей Дударчик, заместитель начальника РОВД («Региональной газете»):
Они даже забыли, что ребёнок был с ними... Из семьи мальчика забрали, он направлен в приют. По данному факту ведется разбирательство.

Нередко беспечность родителей приводит к трагедиям. Напомним, прошлой весной двое детей погибли на пожаре в Хойникском районе Гомельской области. ЧП произошло 4 апреля утром. Незадолго до этого отец семейства ушел на работу. Его супруга – мать четверых детей – отправилась провожать двоих старших на остановку, которая находится в полукилометре от дома. В нем же без присмотра остались еще два сына, семилетний – инвалид 2 группы, неспособный самостоятельно передвигаться, и двухлетний малыш. Вернувшись, женщина увидела, что дом полыхает. У детей не было шансов на спасение (смотрите видео).

# происшествия # Дети и родители

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