СК разыскивает свидетелей смертельного ДТП в Березинском районе

Новости Беларуси. Продолжаются поиски очевидцев ДТП, случившегося на 108-ом километре трассы М4. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

14 декабря в Березинском районе водитель BMW X5 сбил человека, переходившего дорогу. В результате столкновения мужчина погиб на месте.

По факту аварии начато уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств». Сейчас ведутся поиски свидетелей произошедшего.

Татьяна Белоног, официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области:

Граждане, которые располагают какими-либо сведениями, видеозаписями вышеуказанного происшествия, просьба обратиться в Березинский РОСК по адресу: г. Березино, ул. Победы, или по телефонам: 8 (0171) 56-12-52, 8(0171) 56-12-54, 8(029) 396-77-53.

В сентябре нынешнего года в Березинском районе легковушка сбила 27-летнего мужчину.