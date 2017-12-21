Задержан бывший гендиректор строительной компании «Тамбаз»: подробности

Руководитель компании задержан. В результате проверки стало известно, что на протяжении нескольких лет деньги, полученные от реализации облигаций на строительство жилья, застройщик использовал на возведение других объектов. В результате стройка затянулась на неопределенный срок. На данный момент дома готовы лишь наполовину.

Новости Беларуси. Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего генерального директора крупнейшего белорусского застройщика «Тамбаз», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Щербун, заместитель начальника управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Республики Беларусь по Минской области и городу Минску:

В результате указанных действий общество не исполнило обязательства по строительству профинансированных объектов, что привело к причинению ущерба покупателям жилищных облигаций на сумму 21,5 миллионов рублей и существенного вреда государственным интересам в социальной сфере.

В настоящее время Комитет государственного контроля вместе с новым руководством реализует план по завершению строительства. Уже известно, что дополнительных расходов дольщики не понесут.