Прямой эфир

Задержан бывший гендиректор строительной компании «Тамбаз»: подробности

21 декабря 2017 12:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего генерального директора крупнейшего белорусского застройщика «Тамбаз», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руководитель компании задержан. В результате проверки стало известно, что на протяжении нескольких лет деньги, полученные от реализации облигаций на строительство жилья, застройщик использовал на возведение других объектов. В результате стройка затянулась на неопределенный срок. На данный момент дома готовы лишь наполовину.

Задержан бывший гендиректор строительной компании «Тамбаз»: подробности -1

Валерий Щербун, заместитель начальника управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Республики Беларусь по Минской области и городу Минску:
В результате указанных действий общество не исполнило обязательства по строительству профинансированных объектов, что привело к причинению ущерба покупателям жилищных облигаций на сумму 21,5 миллионов рублей и существенного вреда государственным интересам в социальной сфере.

В настоящее время Комитет государственного контроля вместе с новым руководством реализует план по завершению строительства. Уже известно, что дополнительных расходов дольщики не понесут.

# происшествия # Государственная политика в области жилищного строительства # Фотофакт # Валерий Щербун

Другие новости рубрики

Все новости
СК разыскивает свидетелей смертельного ДТП в Березинском районе
21 декабря 2017 12:00

СК разыскивает свидетелей смертельного ДТП в Березинском районе

Первые жертвы тонкого льда. В Витебском районе мужчина провалился в озеро
21 декабря 2017 11:36

Первые жертвы тонкого льда. В Витебском районе мужчина провалился в озеро

В Орше маршрутка сбила на пешеходном переходе двух 7-классниц
21 декабря 2017 10:25

В Орше маршрутка сбила на пешеходном переходе двух 7-классниц