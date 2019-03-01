В Гродно очевидцы помогли задержать двух сильно пьяных водителей

Новости Беларуси. В Гродно местные жители помогли задержать двух нетрезвых водителей.

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, первый случай произошёл 28 февраля около десяти утра. Водитель Dodge обратил внимание на вилявший грузовой «ГАЗ», который вёз продукты в магазин.

В определённый момент водитель иномарки остановился рядом с автофургоном, заглянул к его водителю и убедился, что тот пьян. Гражданин заглушил двигатель «ГАЗ» и забрал ключ зажигания.

Выяснилось, что накануне поездки водитель грузовика употреблял водку. Содержание алкоголя в его крови превышало норму почти в восемь раз.

Второй инцидент случился 1 марта около пяти утра. Инспекторам ГАИ сообщили о подозрительном движении Volkswagen на дороге. Сотрудники ДПС остановили машину, за рулём находился нетрезвый юноша.

Содержание алкоголя в крови парня превышало норму более чем в четыре раза. Отмечается, что молодой человек получил водительские права около года назад. Теперь у юноши водительского удостоверения не будет ещё три года.

Зимой 2019 года в Минске был задержан мужчина, который управлял машиной без водительских прав.