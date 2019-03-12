Трёхлетний мальчик засунул голову в горшок и застрял: его доставали спасатели

Новости Беларуси. В полдень на номер 101 поступило сообщение с улицы Люцинской в Каменной горке о том, что ребенку нужна помощь, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. В полдень на номер 101 поступило сообщение с улицы Люцинской в Каменной горке о том, что ребенку нужна помощь, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Трехлетний мальчик по неосторожности надел себе на голову пластиковый горшок и после не смог его снять. Спасатели помогли малышу вырваться из плена. Ребенок не пострадал.