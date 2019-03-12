Экс-начальника управления Мингорисполкома Барисевича приговорили к 14 годам лишения свободы

Кроме экс-чиновника на скамье подсудимых еще 12 фигурантов. Большинство – женщины, в основном директора комбинатов школьного питания. Все они были задержаны в апреле 2017-го и обвиняются в совершении ряда коррупционных преступлений.

Новости Беларуси. 14 лет колонии усиленного режима. Таков приговор бывшему начальнику управления потребительского рынка Мингорисполкома Сергею Барисевичу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Комитет госбезопасности объявил, что задержанные подозреваются в получении взяток в крупном размере за благоприятное решение вопросов, входящих в их компетенцию.

Николай Прокопчик, государственный обвинитель:

Начальник главного управления потребительского рынка Мингорисполкома приговорен к 14 годам лишения свободы. Два бывших начальника КШП районов города Минска приговорены к различным срокам лишения свободы: соответственно к десяти и пяти годам лишения свободы.

Еще четыре бывших начальника КШП районов города Минска осуждены к различным срокам ограничения свободы без направления в исправительные учреждения открытого типа.

В отношении всех обвиняемых, которые являлись должностными лицами, применена конфискация имущества и лишение права занимать должности, связанные с выполнением тех или иных функций.

В процессе были задействованы более десятка адвокатов. Материалы дела составили около 70 томов.