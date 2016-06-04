БелАЗ застрял под мостом на МКАД

Виктор Николаеня : Еду сегодня утром по Минской кольцевой дороге. На промежутке между Шаранговича и Слободской новенькая техника Белаза. А самосвал не может проехать под мостом. Образовалась целая пробка за техникой и это в 5:45 утра...

Все произошло в субботу утром между улицами Шаранговича и Слободской. Инцидент попал в объектив видеорегистратора минчанина. Мужчина разместил видео на своей странице в социальной сети.

Новости Беларуси. Курьез на Минской кольцевой. БелАЗ не смог проехать под пешеходным мостом и застрял.

Olga Zhuk:

Эта картинка сделала не только затор, но и наше утро!



Как вызволили самосвал из ловушки, не сообщается. Судя по тому, что БелАЗа на МКАД уже нет и пешеходный мостик цел, – все обошлось.

На неделе внимание пользователей соцсетей было приковано еще к одной необычной ситуации.

На этот раз на белорусско-украинской границе.

Два оленя по обе стороны ограждения на рубеже устроили самые настоящие разборки. Неизвестно, что вызвало конфликт, но упрямые животные долгое время выясняли отношения с помощью рогов и копыт. Пока не пришел волк. Видео «конфликта» здесь.