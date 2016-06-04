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БелАЗ застрял под мостом на МКАД

04 июня 2016 18:22
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Новости Беларуси. Курьез на Минской кольцевой. БелАЗ не смог проехать под пешеходным мостом и застрял.

Все произошло в субботу утром между улицами Шаранговича и Слободской. Инцидент попал в объектив видеорегистратора минчанина. Мужчина разместил видео на своей странице в социальной сети.

Виктор Николаеня:
Еду сегодня утром по Минской кольцевой дороге. На промежутке между Шаранговича и Слободской новенькая техника Белаза. А самосвал не может проехать под мостом. Образовалась целая пробка за техникой и это в 5:45 утра...

БелАЗ застрял под мостом на МКАД-1

Свидетелями произошедшего стали десятки человек. Фотографиями очевидцы делятся в социальных сетях.


Источник фото: instagram.com/olgazhuk163/

Olga Zhuk:
Эта картинка сделала не только затор, но и наше утро!

Как вызволили самосвал из ловушки, не сообщается. Судя по тому, что БелАЗа на МКАД уже нет и пешеходный мостик цел, – все обошлось.

На неделе внимание пользователей соцсетей было приковано еще к одной необычной ситуации.

На этот раз на белорусско-украинской границе.

Два оленя по обе стороны ограждения на рубеже устроили самые настоящие разборки. Неизвестно, что вызвало конфликт, но упрямые животные долгое время выясняли отношения с помощью рогов и копыт. Пока не пришел волк. Видео «конфликта» здесь.

# происшествия # Авария в Минске # Фотофакт # Виктор Николаеня

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