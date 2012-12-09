Прямой эфир

Два рыбака погибли, провалившись под лед, в Поставском районе

09 декабря 2012 12:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Беларуси появились очередные жертвы тонкого льда. В Витебской области утонули два рыбака. Трагедия произошла в Поставском районе. Под лед провалились двое мужчин. Им на помощь бросились очевидцы, однако спасти их не удалось.

Любителей зимней рыбалки не пугает даже печальная статистка: ежегодно на тонком льду гибнут десятки человек.

Сейчас рассматривается вопрос о привлечении экстремалов к административной ответственности. Так, за выход на лед, толщина которого не достигла 7 см, предлагается ввести штраф до 10 базовых величин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Рыбалка в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
09 декабря 2012 12:35

В Национальном аэропорту «Минск» совершил аварийную посадку самолет с 90 пассажирами на борту

Обильные снегопады парализовали аэропорты Бельгии, Германии и России, на трассах – многокилометровые пробки
09 декабря 2012 11:58

Обильные снегопады парализовали аэропорты Бельгии, Германии и России, на трассах – многокилометровые пробки

Сиделка беременной Кейт Миддлтон найдена мертвой
08 декабря 2012 15:07

Сиделка беременной Кейт Миддлтон найдена мертвой