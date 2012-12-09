Два рыбака погибли, провалившись под лед, в Поставском районе

Новости Беларуси. В Беларуси появились очередные жертвы тонкого льда. В Витебской области утонули два рыбака. Трагедия произошла в Поставском районе. Под лед провалились двое мужчин. Им на помощь бросились очевидцы, однако спасти их не удалось.

Любителей зимней рыбалки не пугает даже печальная статистка: ежегодно на тонком льду гибнут десятки человек.

Сейчас рассматривается вопрос о привлечении экстремалов к административной ответственности. Так, за выход на лед, толщина которого не достигла 7 см, предлагается ввести штраф до 10 базовых величин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.