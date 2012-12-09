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Обильные снегопады парализовали аэропорты Бельгии, Германии и России, на трассах – многокилометровые пробки

09 декабря 2012 11:58
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Европа приходит в себя после сильных снегопадов, которые парализовали не только наземное сообщение, но и воздушные гавани Старого Света. В считанные часы под толстым слоем снега оказались взлетные полосы в Бельгии и Германии. Технические службы не успевают обрабатывать самолеты специальными составами против обледенения. И люди вынуждены часами, а то и сутками, ждать своего рейса. Непроезжими стал и ряд основных трасс в Западной Европе.

Осложнилась ситуация также в некоторых регионах России. На одной из трасс в Северной Осетии образовалась вереница из грузовых машин. Фур собралось уже около 100. В районе затора работает мобильный лагерь МЧС.

Обильный снегопад внес коррективы также в работу столичных аэропортов России. Накануне в «Домодедово» и во «Внуково» было задержано несколько десятков рейсов. На данный момент ситуация нормализована, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Снегопады # Фотофакт

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