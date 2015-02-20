Два поезда столкнулись в Швейцарии: пострадали около 50 человек

Новости Швейцарии. Катастрофа в Швейцарии. Недалеко от Цюриха столкнулись два поезда. Сообщается, что пострадали как минимум около полусотни человек. Однако эта цифра может вырасти.

В полиции уже заявили, что авария достаточно серьезная. Точные масштабы и причины происшествия пока не известны.

Сейчас движение на линии затруднено, руководство швейцарских железных дорог уже пустило дополнительные рейсовые автобусы, а также перенаправило некоторые поезда. На месте трагедии работают спасатели. Власти также приняли решение мобилизовать медицинские бригады со всего региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.