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Два поезда столкнулись в Швейцарии: пострадали около 50 человек

20 февраля 2015 10:08
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Новости Швейцарии. Катастрофа в Швейцарии. Недалеко от Цюриха столкнулись два поезда. Сообщается, что пострадали как минимум около полусотни человек. Однако эта цифра может вырасти.

В полиции уже заявили, что авария достаточно серьезная. Точные масштабы и причины происшествия пока не известны.

Сейчас движение на линии затруднено, руководство швейцарских железных дорог уже пустило дополнительные рейсовые автобусы, а также перенаправило некоторые поезда. На месте трагедии работают спасатели. Власти также приняли решение мобилизовать медицинские бригады со всего региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Фотофакт # Железнодорожные катастрофы # Авария

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