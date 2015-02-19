Новополоцк: Мужчина задушил свою жену и напал на 19-летнюю дочь

Новости Беларуси. ЧП произошло ночью 18 февраля. 46-летний новополочанин задушил свою 48-летнюю супругу. Пострадала и младшая из их дочерей: мужчина избил 19-летнюю девушку.
На момент совершения преступления мужчина был трезв, наркотики в крови также не обнаружены.
В милицию позвонила старшая дочь злоумышленника. Оперативно прибывшие сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину еще во дворе дома в его личном автомобиле.
Причины и мотивы произошедшего следователям еще предстоит выяснить.
Одна из версий, которая сейчас рассматривается – помутнение рассудка. Мужчина утверждает, что слышал потусторонние голоса.
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Раньше странностей в поведении мужчина не проявлял. Он не судим, характеризуется удовлетворительно.
Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе психолого–психиатрическая.
Инна Горбачева, официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области:
Мужчина ранее не судим, характеризуется удовлетворительно. Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье УК «Убийство».
Читать статью полностью на портале «СБ»: http://www.sb.by/kriminalnaya-khronika/article/novopolochanin-zadushil-zhenu-i-napal-na-mladshuyu-doch.html
Пьяные домашние разборки – это стереотип, который разбивает статистика. Нет, конечно, большая половина домашних драк происходит в так называемых алкозависимых семьях – 57%. Но оставшиеся 43% инцидентов приходятся на долю обычных (как минимум на первый взгляд) семей. С достатком средним или даже высоким.
Например, поп-звезду Рианну жестко избил и оставил на обочине бойфренд; певица Валерия 8 лет прожила с деспотичным Александром Шульгиным, насилию подвергались Жасмин, Мадонна, Уитни Хьюстон ...
Истории жертв, пострадавших от домашнего насилия. Смотрите видео.