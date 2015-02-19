Новополоцк: Мужчина задушил свою жену и напал на 19-летнюю дочь

Новости Беларуси. ЧП произошло ночью 18 февраля. 46-летний новополочанин задушил свою 48-летнюю супругу. Пострадала и младшая из их дочерей: мужчина избил 19-летнюю девушку.

На момент совершения преступления мужчина был трезв, наркотики в крови также не обнаружены.

В милицию позвонила старшая дочь злоумышленника. Оперативно прибывшие сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину еще во дворе дома в его личном автомобиле.

Причины и мотивы произошедшего следователям еще предстоит выяснить.

Одна из версий, которая сейчас рассматривается – помутнение рассудка. Мужчина утверждает, что слышал потусторонние голоса.



Читать статью полностью на портале «СБ»: одна из версий, которая сейчас рассматривается – помутнение рассудка мужчины.Читать статью полностью на портале «СБ»: http://www.sb.by/kriminalnaya-khronika/article/novopolochanin-zadushil-zhenu-i-napal-na-mladshuyu-doch.html

Раньше странностей в поведении мужчина не проявлял. Он не судим, характеризуется удовлетворительно.

Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе психолого–психиатрическая.

Инна Горбачева, официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области:

Мужчина ранее не судим, характеризуется удовлетворительно. Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье УК «Убийство».



Читать статью полностью на портале «СБ»: Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье УК «Убийство».Читать статью полностью на портале «СБ»: http://www.sb.by/kriminalnaya-khronika/article/novopolochanin-zadushil-zhenu-i-napal-na-mladshuyu-doch.html

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