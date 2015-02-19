30-летний мужчина больше часа прятался в холодильнике от судебных приставов

Новости России. 30-летний житель Екатеринбурга, таким образом, решил спрятаться от судебных приставов. Мужчина, которого обвинили в краже, не хотел являться в суд.



Войдя в помещение, приставы увидели, что в однокомнатной квартире нет никого, кроме матери обвиняемого. Пожилая женщина сообщила правоохранителям, что сын находится у подруги, а она не имеет представления, где та живёт.

Каково же было удивление приставов, когда из холодильника показалась мужская рука.

Пресс-служба УФССП по Свердловской области:

В ходе исполнительных действий удалось узнать, что Эдуард проживает в квартире со своей матерью. Судебные приставы дежурили в подъезде несколько часов, прежде чем им хитростью удалось заставить находящихся в помещении людей открыть металлическую дверь.

Эдуард, свернувшись калачиком, провел на полке для овощей как минимум час. Мужчину арестовали. Кстати, он так и не смог объяснить, зачем прятался от правосудия именно в холодильнике.

Несколько лет назад с откровенным хамством столкнулись белорусские судебные приставы.

Мать одного из должников встретила нежданных гостей весьма своеобразно. Достав из ведра цветы, женщина окатила приставов водой.

Её сын, владелец «Инфинити», за три месяца так и не удосужился оплатить штраф в размере 100 тыс. рублей. Подробности этой истории читайте здесь.