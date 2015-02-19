Новости Беларуси. 35-летний мужчина погиб на пожаре в собственной квартире в поселке Старобин Солигорского района. Огонь возник на втором этаже многоэтажного жилого дома. Дверь была закрыта изнутри, поэтому спасатели проникли в квартиру через окно с помощью лестницы.

Квартира была полностью охвачено дымом. На полу спасатели нашли тело хозяина. Вероятно, он пытался самостоятельно потушить огонь, однако потерял сознание и спастись не успел. Вероятная причина возгорания — непотушенная сигарета, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.