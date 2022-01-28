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В Минске водитель за рулём Renault на переходе сбил женщину

28 января 2022 13:31
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Новости Беларуси. Утром 28 января в Минске произошел наезд на пешехода, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

В Минске водитель за рулём Renault на переходе сбил женщину-1

По предварительной информации, 62-летний мужчина на автомобиле Renault двигался по улице Геологической в направлении улицы Высокой. Вблизи дома № 37 водитель наехал на 60-летнюю женщину. Она переходила дорогу по нерегулируемому переходу. Пешеход получила телесные повреждения и была доставлена в больницу. По факту ДТП проводится проверка.  

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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