В Минске водитель за рулём Renault на переходе сбил женщину

Новости Беларуси. Утром 28 января в Минске произошел наезд на пешехода, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

По предварительной информации, 62-летний мужчина на автомобиле Renault двигался по улице Геологической в направлении улицы Высокой. Вблизи дома № 37 водитель наехал на 60-летнюю женщину. Она переходила дорогу по нерегулируемому переходу. Пешеход получила телесные повреждения и была доставлена в больницу. По факту ДТП проводится проверка.