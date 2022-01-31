В Слуцке водитель сбил сидящую на дороге женщину. Рассказываем и о других ДТП в Минской области

Новости Беларуси. За прошедшие выходные, 29-30 января, в Минской области произошло около 80 ДТП. Четыре человека травмированы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Так в Логойском районе на 5-м километре автодороги Логойск – Зембин водитель Opel из-за погоды не справилась с управлением. Машина съехала в кювет и опрокинулась.

В Слуцком районе на 68-м километре трассы Минск – Микашевичи водитель ЗИЛа при повороте налево не уступил дорогу и врезался в автомобиль Hyundai, который двигался навстречу.

А в самом Слуцке 19-летний водитель Mitsubishi, двигаясь вечером по улице Ленина, наехал на женщину. Она сидела прямо на проезжей части в состоянии алкогольного опьянения и не была обозначена фликерами. В результате пешеход с травмами в больнице.

Ирина Сапунова, старший инспектор отдела по агитации и пропаганде УГАИ УВД Миноблисполкома:

Проезжую часть необходимо переходить только в установленных правилами местах, при этом обращать внимание не только на сигнал светофора, но и на движущийся транспорт. Также следует помнить, что из-за повышенной скользкости проезжей части водитель не в силах мгновенно остановить свой автомобиль.

Уважаемые участники дорожного движения, если вы видите вблизи проезжей части пешехода, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, явно представляющего опасность для дорожного движения, просим вас незамедлительно сообщать на телефонную линию 102.

Всего за прошедшие выходные к административной ответственности привлечены почти 300 пешеходов. Практически каждый третий находился в состоянии алкогольного опьянения.