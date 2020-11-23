Два человека погибли в ДТП под Гродно. Столкнулись Volkswagen и Audi

Новости Беларуси. Гродненские правоохранители выясняют причины крупной аварии недалеко от деревни Бояры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Гродненские правоохранители выясняют причины крупной аварии недалеко от деревни Бояры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здесь в лобовом столкновении легковушек погибли два человека. Это 35-летний пассажир Volkswagen, который находился на переднем сидении. Водитель автомобиля с травмами находится в больнице. Его пятилетняя дочь ехала пристегнутой в детском автокресле, поэтому серьезных травм не получила.
Спустя несколько часов после аварии в больнице умерла девушка-пассажир, которая ехала во встречном автомобиле. По имеющейся информации, все участники ДТП – уроженцы Берестовицкого района. На месте происшествия работали сотрудники ГАИ, Следственного комитета и эксперты.