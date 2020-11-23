Два человека погибли в ДТП под Гродно. Столкнулись Volkswagen и Audi

Новости Беларуси. Гродненские правоохранители выясняют причины крупной аварии недалеко от деревни Бояры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь в лобовом столкновении легковушек погибли два человека. Это 35-летний пассажир Volkswagen, который находился на переднем сидении. Водитель автомобиля с травмами находится в больнице. Его пятилетняя дочь ехала пристегнутой в детском автокресле, поэтому серьезных травм не получила.