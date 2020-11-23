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Два человека погибли в ДТП под Гродно. Столкнулись Volkswagen и Audi

23 ноября 2020 08:44
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Новости Беларуси. Гродненские правоохранители выясняют причины крупной аварии недалеко от деревни Бояры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Два человека погибли в ДТП под Гродно. Столкнулись Volkswagen и Audi-1

Здесь в лобовом столкновении легковушек погибли два человека. Это 35-летний пассажир Volkswagen, который находился на переднем сидении. Водитель автомобиля с травмами находится в больнице. Его пятилетняя дочь ехала пристегнутой в детском автокресле, поэтому серьезных травм не получила.

Два человека погибли в ДТП под Гродно. Столкнулись Volkswagen и Audi-4

Спустя несколько часов после аварии в больнице умерла девушка-пассажир, которая ехала во встречном автомобиле. По имеющейся информации, все участники ДТП – уроженцы Берестовицкого района. На месте происшествия работали сотрудники ГАИ, Следственного комитета и эксперты.

# Авария в Гродненской области # происшествия # Фотофакт

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