В Минске при столкновении трёх машин пострадала пассажирка Rover

Новости Беларуси. Днём 21 ноября в Минске в результате столкновения трёх автомобилей пострадал человек.

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, Rover выезжал с прилегающей территории дома № 169 по проспекту Независимости и не уступил дорогу Peugeot, который двигался по улице Всехсвятской в сторону МКАД.