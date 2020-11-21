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В Минске при столкновении трёх машин пострадала пассажирка Rover

21 ноября 2020 14:10
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Новости Беларуси. Днём 21 ноября в Минске в результате столкновения трёх автомобилей пострадал человек.

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, Rover выезжал с прилегающей территории дома № 169 по проспекту Независимости и не уступил дорогу Peugeot, который двигался по улице Всехсвятской в сторону МКАД.

В Минске при столкновении трёх машин пострадала пассажирка Rover-1

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома 

В результате столкновения Peugeot отбросило на стоявший Ford. В аварии пострадала пассажирка Rover, она была доставлена в больницу.

В Минске при столкновении трёх машин пострадала пассажирка Rover-4

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома 

Ещё одна авария произошла в Минске на неделе. Водителю Volvo стало плохо, он потерял управление и врезался в Skoda (здесь подробности).

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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