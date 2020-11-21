В Минске при столкновении трёх машин пострадала пассажирка Rover

Новости Беларуси. Днём 21 ноября в Минске в результате столкновения трёх автомобилей пострадал человек.
Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, Rover выезжал с прилегающей территории дома № 169 по проспекту Независимости и не уступил дорогу Peugeot, который двигался по улице Всехсвятской в сторону МКАД.
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
В результате столкновения Peugeot отбросило на стоявший Ford. В аварии пострадала пассажирка Rover, она была доставлена в больницу.
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
Ещё одна авария произошла в Минске на неделе. Водителю Volvo стало плохо, он потерял управление и врезался в Skoda (здесь подробности).