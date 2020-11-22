Под Могилёвом выпавшие из МАЗа брёвна убили велосипедиста и ранили водителя мотоблока

Новости Беларуси. Лопнула рессора – прицеп опрокинулся, а находившиеся в нем бревна рассыпались на дорогу и убили велосипедиста. Травмы также получил водитель мотоблока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Лопнула рессора – прицеп опрокинулся, а находившиеся в нем бревна рассыпались на дорогу и убили велосипедиста. Травмы также получил водитель мотоблока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Все это произошло 21 ноября на закруглении дороги вблизи деревни Новоселки в Могилевском районе. Сейчас назначен ряд экспертиз. Техническая неисправность транспорта и роковое стечение обстоятельств стало основанием для возбуждения уголовного дела.