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Под Могилёвом выпавшие из МАЗа брёвна убили велосипедиста и ранили водителя мотоблока

22 ноября 2020 11:51
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Новости Беларуси. Лопнула рессора – прицеп опрокинулся, а находившиеся в нем бревна рассыпались на дорогу и убили велосипедиста. Травмы также получил водитель мотоблока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под Могилёвом выпавшие из МАЗа брёвна убили велосипедиста и ранили водителя мотоблока-1

Все это произошло 21 ноября на закруглении дороги вблизи деревни Новоселки в Могилевском районе. Сейчас назначен ряд экспертиз. Техническая неисправность транспорта и роковое стечение обстоятельств стало основанием для возбуждения уголовного дела.

# ДТП # происшествия # Фотофакт

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