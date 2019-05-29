«Сразу вывернуло стену». Река Горынь вышла из берегов и затопила 6 деревень

Новости Беларуси. Заложники стихии. Весенний паводок подтопил подворья жителей нескольких деревень, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На этот раз большая вода пришла в Столинский район. За считанные дни уровень воды в реке Горынь достиг опасной отметки, до которой не поднимался ровно 20 лет. Тревогу бьют и аграрии. Николай Лешко:

Оттуда так резко как придет. За сутки пришла вода.

Николай Лешко и не думал, что когда-нибудь будет передвигаться в лодке по собственному двору. В образе гондольера мужчина уже почти неделю. Домашнюю утварь перевез дальний от реки сарай, но на следующий день затопило и его. А вместе с тем и весь огород.

Людмила Добринец, жительница деревни Маньковичи:

Тут навоза 10 тонн ввалили на 80 рублей, картошки 8 мешков посадили, трактора нанимали садить, хозяйству ущерб. Тем более сарай провалился там, с той стороны вода подмыла. Сразу вывернуло стену.

Вода поднялась так высоко, что сельчан не спасают даже резиновые сапоги. Подсчитывает убытки и Галина Яхновец. Говорит, природа вот так неожиданно освободила от работы.

Лук, чеснок, морковь, капуста - об урожае можно забыть. Остались отрезаны от внешнего мира и все домашние животные.

Галина Яхновец, жительница деревни Белоуша:

Они сидят в неволе у нас уже второй день. Вчера петух не успел забежать – пришлось его ловить, чтобы забросить в курятник.

К такому резкому скачку воды в Горыни привели дожди на севере Украины. За двое суток в притоке Случи уровень поднялся на рекордные два метра.

Спустя несколько дней волна дождевого паводка добралась и до Беларуси. Затронула стихия 6 деревень. Под водой вмиг оказались 72 подворья.

Александр Минчик, начальник Столинского РОЧС:

Предлагались мероприятия по отселению, граждане отказались покидать свои домовладения. В ожидании отхода воды принимали меры по обеспечению сохранности своего имущества. Сейчас спасатели ежедневно проводят мониторинг и работают в усиленном режиме.

Петр Бутрим, СТВ:

Почти в каждом огороде на этой улице свое собственное озеро. Из воды выглядывают только дома, сараи да теплицы. И добраться до них можно только вброд.

В пяти случаях разлив реки дошел и до жилых домов. Но эвакуировать людей спасатели пока не планируют. Хотя многие на время паводка от греха подальше переезжают самостоятельно.

Разом ушли под воду участки дорог и тысячи гектаров сельхозугодий. Большая часть кормовой базы шести хозяйств находится в затопленной пойме реки. Ничего не остается, как кормить стадо из старых запасов. У кого они есть. Ожидается огромный недобор и по зерновым культурам.

Николай Демко, директор ОАО «Теребежов-Агро»:

Благодаря тому, что мы имеем переходящий запас кормов, и на сегодняшний день все поголовье стоит на фермах, из-за этого мы просто выживаем. А как будет дальше – неизвестно.