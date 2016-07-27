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«Думаю жену с ребенком пока оставить у тещи, мало ли»: в Гомеле 27 июля эвакуировали целый 9-этажный дом

27 июля 2016 17:21
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Новости Беларуси. В Гомеле сегодня, 27 июля, эвакуировали целый 9-этажный дом. Десятки людей провели несколько часов на улице из-за звонка своего соседа в службу спасения.

30-летний гомельчанин сумел убедить спасателей в том, что дом, а точнее его торцевая стена, «критически наклонилась». По вызову на место прибыли все аварийные службы. Однако, как оказалось позже, достаточно было бы одной бригады санитаров. Мужчину госпитализировали с подозрением на психическое расстройство.

Жители дома:
Как в войну. Как представила, думала, хоть бы пустили смертельную одежду взять.

Стресс был. Я с собой и таблетки брала, и воду.

Приехали и МЧС, и милиция, аварийная служба. Сказали, что дом в аварийном состоянии, рушится. Думаю жену с ребенком пока оставить у тещи, мало ли.

После обследования специалисты сообщили, что дому ничто не угрожает, и разрешили жильцам вернуться в квартиры.

От официальных комментариев чиновники пока воздерживаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Несчастный случай

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