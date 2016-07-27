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Гомель: из-за угрозы обрушения многоэтажки эвакуировали жильцов

27 июля 2016 14:47
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Новости Беларуси. О том, что девятиэтажный дом по улице Головацкого в Гомеле может обрушиться, в службу МЧС сообщили жильцы. На место выехала группа спасателей, которые оперативно эвакуировали 30 жильцов подъезда, среди которых 5 детей.

Гомель: из-за угрозы обрушения многоэтажки эвакуировали жильцов-1

Выяснилось, что плита одного из торцевых балконов отошла от стены. По оценке специальной комиссии, сложившаяся ситуация угрозы обрушения здания не несет.

Жильцы уже вернулись домой.

# происшествия # Фотофакт # Несчастный случай

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