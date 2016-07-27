Гомель: из-за угрозы обрушения многоэтажки эвакуировали жильцов

Новости Беларуси. О том, что девятиэтажный дом по улице Головацкого в Гомеле может обрушиться, в службу МЧС сообщили жильцы. На место выехала группа спасателей, которые оперативно эвакуировали 30 жильцов подъезда, среди которых 5 детей.