Прямой эфир

Три ДТП и 70 мелких аварий. Что произошло на дорогах Минской области за выходные?

01 марта 2021 15:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Три ДТП и четверо пострадавших. Такими стали итоги прошедших выходных, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сводку дополнили и 70 мелких аварий, которые будут стоить водителям ремонта автомобилей.

В причинах ДТП вместе с сотрудниками Госавтоинспекции разбиралась Вероника Сайко.

Три ДТП и 70 мелких аварий. Что произошло на дорогах Минской области за выходные?-1

Без пяти минут суббота, 22-й километр трассы Колодищи – Заславль. 28-летний водитель так спешил в выходные, что не заметил пешеходов. Они шли в попутном направлении по краю проезжей части. В результате женщины доставлены в больницу. Пострадавшие были без фликеров. 

Три ДТП и 70 мелких аварий. Что произошло на дорогах Минской области за выходные?-4

Ирина Сапунова, старший инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ Миноблисполкома:
Пешеходы также продолжают сознательно нарушать правила, не думая о последствиях. К административной ответственности привлечены 218 пешеходов за нарушение ПДД, из них 57 находились в состоянии опьянения. 95 пешеходов проявили свою беспечность, не обозначив себя световозвращающими элементами в темное время суток.

Три ДТП и 70 мелких аварий. Что произошло на дорогах Минской области за выходные?-7

Подробности смотрите в нашем видеоматериале.

# Авария в Минской области # происшествия # Ирина Сапунова # Вероника Сайко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске собака застряла в прутьях забора. Животное спасли сотрудники МЧС
26 февраля 2021 15:32

В Минске собака застряла в прутьях забора. Животное спасли сотрудники МЧС

В Копыле 20-летний парень получил ожоги во время пожара в жилом доме
26 февраля 2021 14:23

В Копыле 20-летний парень получил ожоги во время пожара в жилом доме

Оборудовал шкаф светодиодными лампами. Житель Минска дома выращивал марихуану
26 февраля 2021 07:36

Оборудовал шкаф светодиодными лампами. Житель Минска дома выращивал марихуану