Три ДТП и 70 мелких аварий. Что произошло на дорогах Минской области за выходные?

Новости Беларуси. Три ДТП и четверо пострадавших. Такими стали итоги прошедших выходных, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сводку дополнили и 70 мелких аварий, которые будут стоить водителям ремонта автомобилей. В причинах ДТП вместе с сотрудниками Госавтоинспекции разбиралась Вероника Сайко.

Без пяти минут суббота, 22-й километр трассы Колодищи – Заславль. 28-летний водитель так спешил в выходные, что не заметил пешеходов. Они шли в попутном направлении по краю проезжей части. В результате женщины доставлены в больницу. Пострадавшие были без фликеров.

Ирина Сапунова, старший инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ Миноблисполкома:

Пешеходы также продолжают сознательно нарушать правила, не думая о последствиях. К административной ответственности привлечены 218 пешеходов за нарушение ПДД, из них 57 находились в состоянии опьянения. 95 пешеходов проявили свою беспечность, не обозначив себя световозвращающими элементами в темное время суток.