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На Чижовском водохранилище спасли тонущего рыбака

02 марта 2021 06:50
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Новости Беларуси. Азартное хобби едва не стоило жизни одному из столичных рыбаков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мужчина провалился под лед на Чижовском водохранилище и не мог самостоятельно выбраться на берег.

На Чижовском водохранилище спасли тонущего рыбака-1

Сотрудники МЧС оказали своевременную помощь пострадавшему. Спасатели достали рыбака из полыньи в 50 метрах от берега, после чего передали работникам скорой для осмотра. Гражданина госпитализировали с диагнозом «общее переохлаждение».

На Чижовском водохранилище спасли тонущего рыбака-4

С появлением яркого весеннего солнца, спасатели напоминают об опасностях тонкого льда. Он очень рыхлый, его толщина обманчива. И призывают не рисковать жизнью.

# Спасение # происшествия # Фотофакт

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