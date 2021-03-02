На Чижовском водохранилище спасли тонущего рыбака

Новости Беларуси. Азартное хобби едва не стоило жизни одному из столичных рыбаков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мужчина провалился под лед на Чижовском водохранилище и не мог самостоятельно выбраться на берег.

Сотрудники МЧС оказали своевременную помощь пострадавшему. Спасатели достали рыбака из полыньи в 50 метрах от берега, после чего передали работникам скорой для осмотра. Гражданина госпитализировали с диагнозом «общее переохлаждение».