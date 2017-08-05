Девочка останется в больнице на неделю, потом ее переведут в дом малютки: ребёнок, подкинутый в слуцкий роддом, абсолютно здоров

Новости Беларуси. Девочка, которую оставили накануне возле Слуцкого роддома, абсолютно здорова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Её жизни ничто не угрожает. Возраст ребенка – несколько дней от рождения. Она под наблюдением врачей. Тем временем продолжаются поиски матери, которая подкинула новорождённую дочку в роддом. Ольга Коршун о непростой судьбе.

Любовь Соловянчик, вахтер Слуцкого специализированного дома ребенка:

Я подошла, стоит женщина, держит на левой руке завернутое дитятко. Я спросила, что она хотела, а она ответила: «Я хочу отдать ребёнка», а я ответила, что мы детей не принимаем таким образом.

Именно в дом ребенка рано утром постучалась молодая женщина с младенцем на руках. Вахтер к такому визиту не была готова и даже растерялась от столь неожиданного предложения. Но по инструкции незнакомцев внутрь пускать нельзя, тем более в такое время. Молодой маме предложили дождаться милиции. Но видимо встреча с правоохранителями в ее планы не входила.

Любовь Соловянчик:

Про милицию когда сказали, она сразу убежала.

Роддом находится буквально в нескольких сотнях метров от дома ребенка. Туда и направилась молодая мама. А поскольку время было совсем раннее – около 6 утра, то и заметить женщину могли немногие. Ольга Коршун, СТВ:

Так бывает на свете, что есть потерянные дети. Эту маленькую новорожденную девочку, нашла женщина, которая проходила мимо. Она взяла ребенка на руки и позвонила в приемный покой.

В то, что это происходит на самом деле, не сразу поверили даже сами медики. Девочка, которая родилась всего двое суток назад, была завернута в тонкую пеленочку. Из-за того, что малышка лежала на холодном крыльце, у нее немного снизилась температура. Но сейчас она чувствует себя отлично.

Светлана Францкевич, врач-неонатолог отделения для новорожденных Слуцкой районной больницы:

3400 вес, 52 сантиметра. По всем клиническим признакам ребёнок доношенный, по внешнему осмотру ребёнок здоров, никаких клинических признаков заболеваний нет. Тесты на инфекции, которые могут составлять опасность для ребёнка, тоже все отрицательные. Девочка останется в больнице еще примерно неделю. Потом ее переведут в дом малютки. А тем временем правоохранители продолжают искать маму младенца. Стоит вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сергей Босько, официальный представитель Управления внутренних дел Миноблисполкома:

Устанавливается возможная мать ребенка. Устанавливаются обстоятельства, что подвигло на это и почему, какое положение социальное. Есть ли у нее средства на воспитание ребенка. На основе этого будет приниматься решение, что делать дальше с ребёнком.