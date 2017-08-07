Ночное ДТП под Чашниками: погибли отец и его шестилетняя дочь

По информации МВД и МЧС, 29-летний водитель легкового автомобиля Audi съехал в кювет и врезался в дерево. Вместе с мужчиной в салоне машины находилась его семья – жена и две дочери. В результате аварии водитель и старшая девочка погибли, а 28-летняя женщина вместе с двухлетним ребенком доставлены в больницу.