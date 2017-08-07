Прямой эфир

Ночное ДТП под Чашниками: погибли отец и его шестилетняя дочь

07 августа 2017 07:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 7 августа ночью в ДТП под Чашниками погибли отец и его шестилетняя дочь.

Ночное ДТП под Чашниками: погибли отец и его шестилетняя дочь-1

По информации МВД и МЧС, 29-летний водитель легкового автомобиля Audi съехал в кювет и врезался в дерево. Вместе с мужчиной в салоне машины находилась его семья – жена и две дочери. В результате аварии водитель и старшая девочка погибли, а 28-летняя женщина вместе с двухлетним ребенком доставлены в больницу.

Ночное ДТП под Чашниками: погибли отец и его шестилетняя дочь-4

Источник фото: vk.com/vitebsk__gai

В начале августа на трассе Минск-Могилев семейная пара погибла в аварии – здесь подробнее.

# происшествия # Фотофакт # Гибель детей

Другие новости рубрики

Все новости
Девочка останется в больнице на неделю, потом ее переведут в дом малютки: ребёнок, подкинутый в слуцкий роддом, абсолютно здоров
05 августа 2017 17:58

Девочка останется в больнице на неделю, потом ее переведут в дом малютки: ребёнок, подкинутый в слуцкий роддом, абсолютно здоров

Девочка лежала на крыльце, завернутая в пеленку: в Слуцке ищут мать, которая подкинула новорождённую дочку в роддом
05 августа 2017 14:10

Девочка лежала на крыльце, завернутая в пеленку: в Слуцке ищут мать, которая подкинула новорождённую дочку в роддом

Фотофакт: гадюка пробралась на кухню жителей одного из домов Минска
04 августа 2017 16:40

Фотофакт: гадюка пробралась на кухню жителей одного из домов Минска