Ночное ДТП под Чашниками: погибли отец и его шестилетняя дочь

Новости Беларуси. 7 августа ночью в ДТП под Чашниками погибли отец и его шестилетняя дочь.
Новости Беларуси. 7 августа ночью в ДТП под Чашниками погибли отец и его шестилетняя дочь.
По информации МВД и МЧС, 29-летний водитель легкового автомобиля Audi съехал в кювет и врезался в дерево. Вместе с мужчиной в салоне машины находилась его семья – жена и две дочери. В результате аварии водитель и старшая девочка погибли, а 28-летняя женщина вместе с двухлетним ребенком доставлены в больницу.
Источник фото: vk.com/vitebsk__gai
В начале августа на трассе Минск-Могилев семейная пара погибла в аварии – здесь подробнее.