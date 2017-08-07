Грозовой фронт разрушил кровли 15 зданий в Минской области

Новости Беларуси. Непогода вновь оставила разрушительный след в Беларуси, на этот раз в Минской области. 6 августа кровли полутора десятка зданий были повреждены при прохождении грозового фронта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В южных районах столичного региона продолжают ликвидацию последствий стихии. Без крыши остались жилой дом, сельскохозяйственные постройки, в Солигорске – здание школы. Кроме того, были перебои с электричеством. Сейчас восстановительные работы на линиях электропередачи завершены.