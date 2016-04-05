ДТП под Лиозно: последнее фото, сделанное за 10 минут до трагедии, и комментарии выживших ребят

Новости Беларуси. На Витебщине идет расследование страшного ДТП. Недалеко от городского поселка Лиозно водитель сбил группу подростков. Один мальчик погиб. С очевидцами трагедии пообщалась корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Илья Кравцов, ученик 11 класса средней школы №1 Лиозно:

Мы шли. И эта фотография была сделана за 10 минут до ДТП.

Последнее фото, где одноклассник и друг Ильи Саша еще жив. На нем же отчетливо видно: мальчишки идут строго по обочине. На дорогу не выходят. Да и невозможно на этом участке, соединяющем Лиозно и границу с Россией, гулять по проезжей части. Ежедневно здесь проходит не меньше 2 тысяч авто. То есть в среднем, каждую минуту по одной-две машины.

Анастасия Бут, СТВ:

Тормозной путь. Осколки. Медицинские перчатки. Первая весенняя прогулка для школьников из Лиозно закончилась трагически на этом месте. Всего в трех километрах от райцентра.

Дорога, где произошла трагедия, хорошо просматривается. Буквально год назад ее реконструировали. Расширили проезжую часть, сделали обочины, остановки и освещение. Мужчина, находивший в тот роковой день за рулем, опытный водитель, направлялся в Россию. Как потом выяснится, это первое в его жизни ДТП.

Глеб Невердасов, ученик 10 класса средней школы №1 Лиозно:

Он выбежал из машины. Спросил, все ли нормально, сказал, что заговорился по телефону. Мы сказали, чтобы вызывал «скорую». Он кому-то еще звонил.

В отношении водителя уже возбудили уголовное дело. Своей вины он не отрицает.

Один подросток погиб сразу, еще двое с травмами сейчас в больнице. По словам медиков, их жизни уже ничего не угрожает.

Илья Кравцов, ученик 11 класса средней школы №1 Лиозно:

Я ничего не помню. Я помню, как уже нас «скорая» забирала, и все.

Все ребята из одной школы, старшеклассники. 8 закадычных друзей. Было 8.

Жанна Бельченкова, классный руководитель 11 класса средней школы №1 Лиозно:

Ребята дружили всегда вместе. Они и вечером, и в школе вместе. Они настолько были… (прим. – плачет)

Ребята, которым довелось выжить в трагедии, сегодня уже были на уроках. Не вернется в эту школу только один. В памяти друзей он навсегда останется таким, как на этом фото за 10 минут до трагедии...