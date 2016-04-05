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Недалеко от Лиозно водитель сбил троих подростков, шедших по обочине: один из них погиб

05 апреля 2016 10:17
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Новости Беларуси. Новые подробности трагического ДТП в Витебской области. Недалеко от городского поселка Лиозно водитель сбил группу подростков. Один мальчик погиб – это ученик 11 класса местной школы. Еще двоих ребят госпитализировали в городскую больницу. Их жизнь вне опасности.

Известно, что ДТП случилось поздно вечером. 8 ребят прогуливались за городом. Все они были обозначены световозвращающими элементами. За рулем автомобиля был 39-летний житель областного центра. У него большой стаж вождения, в аварии он раньше не попадал.

Следователи выясняют обстоятельства и причины ДТП. Возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Назарко, начальник управления ГАИ УВД Витебского облисполкома:
На 45-м километре автодорог «Витебск – Лиозно – граница Российской Федерации» был совершен наезд на группу детей. Передвигались по краю проезжей части. Один из детей, к сожалению, погиб на месте, двое доставлены в больницу с различными телесными повреждениями. Водитель двигался ближе к обочине проезжей части и, соответственно, не успел среагировать на возникновение опасности, совершил наезд на группу детей.

# происшествия # Сбили пешехода на пешеходном переходе # Владимир Назарко

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