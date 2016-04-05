Под Мозырем мопед столкнулся с МАЗом: два человека погибли

Новости Беларуси. Под колесами МАЗа погибли 20-летний водитель мопеда и его 15-летний пассажир.

Страшная авария произошла под Мозырем. Водитель мопеда решил обогнать МАЗ, двигавшийся в попутном направлении. Молодой водитель не справился с управлением, совершил наезд на шедшего по краю проезжей части мужчину. После чего мопед столкнулся с МАЗом.

Водитель и пассажир двухколесного транспортного средства погибли на месте происшествия.

Пешеход получил травмы и был госпитализирован.



Как рассказали в ГАИ Гомельского облисполкома, погибший пассажир не дожил день до своего 16-летия.