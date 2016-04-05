Прямой эфир

Под Мозырем мопед столкнулся с МАЗом: два человека погибли

05 апреля 2016 15:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Под колесами МАЗа погибли 20-летний водитель мопеда и его 15-летний пассажир.

Страшная авария произошла под Мозырем. Водитель мопеда решил обогнать МАЗ, двигавшийся в попутном направлении. Молодой водитель не справился с управлением, совершил наезд на шедшего по краю проезжей части мужчину. После чего мопед столкнулся с МАЗом.

Водитель и пассажир двухколесного транспортного средства погибли на месте происшествия.

Пешеход получил травмы и был госпитализирован.

Как рассказали в ГАИ Гомельского облисполкома, погибший пассажир не дожил день до своего 16-летия. 

# происшествия # Авария в Гомельской области

Другие новости рубрики

Все новости
Трое мужчин обокрали на Br250 млн ювелирный салон в ТЦ «Экспобел»
05 апреля 2016 14:45

Трое мужчин обокрали на Br250 млн ювелирный салон в ТЦ «Экспобел»

Недалеко от Лиозно водитель сбил троих подростков, шедших по обочине: один из них погиб
05 апреля 2016 10:17

Недалеко от Лиозно водитель сбил троих подростков, шедших по обочине: один из них погиб

СК о гибели женщины под колесами BMW в Бресте: водитель был пьян
04 апреля 2016 17:17

СК о гибели женщины под колесами BMW в Бресте: водитель был пьян