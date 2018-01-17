Прямой эфир

До 10 лет с конфискацией имущества: руководителя одного из филиалов Минскоблдорстроя подозревают в получении взятки

17 января 2018 07:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Поймали с поличным. Руководитель одного из филиалов Минскоблдорстроя задержан по подозрению в получении взятки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До 10 лет с конфискацией имущества: руководителя одного из филиалов Минскоблдорстроя подозревают в получении взятки-1

Оказалось, что с декабря 2016 года он неоднократно получал деньги от одного из предпринимателей. Взамен обещал решить вопрос поставки мазута от этой фирмы. Финансовая милиция нагрянула прямо во время очередной аферы. За один год мужчине удалось получить более 18 тысяч рублей.

До 10 лет с конфискацией имущества: руководителя одного из филиалов Минскоблдорстроя подозревают в получении взятки-4

Юрий Кардымон, заместителя начальника отдела Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь:
Управление Следственного комитета по Минску возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 430 Уголовного кодекса Республики Беларусь по факту получения взятки.

В настоящее время по данному уголовному делу проводятся необходимые процессуальные действия, а также и оперативно-розыскные мероприятия, назначен ряд экспертных исследований.

Известно, что задержанный более трех лет работал в учреждении. Согласно законодательству, ему может грозить лишение свободы до 10 лет с конфискацией имущества и без права занимать определенные должности.

# происшествия # Коррупция # Фотофакт # Юрий Кардымон

Другие новости рубрики

Все новости
Заведующая одного из общежитий во Фрунзенском районе 7 лет зарабатывала на «мертвых душах»
16 января 2018 19:10

Заведующая одного из общежитий во Фрунзенском районе 7 лет зарабатывала на «мертвых душах»

Уезжая с места аварии, водитель легковушки задел еще одну машину: двойное ДТП на проспекте Дзержинского
16 января 2018 18:51

Уезжая с места аварии, водитель легковушки задел еще одну машину: двойное ДТП на проспекте Дзержинского

Повреждение трубопровода в Ленинском районе, из-за которого без воды остались 14 домов, починят до полуночи
16 января 2018 18:44

Повреждение трубопровода в Ленинском районе, из-за которого без воды остались 14 домов, починят до полуночи