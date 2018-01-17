До 10 лет с конфискацией имущества: руководителя одного из филиалов Минскоблдорстроя подозревают в получении взятки

Новости Беларуси. Поймали с поличным. Руководитель одного из филиалов Минскоблдорстроя задержан по подозрению в получении взятки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оказалось, что с декабря 2016 года он неоднократно получал деньги от одного из предпринимателей. Взамен обещал решить вопрос поставки мазута от этой фирмы. Финансовая милиция нагрянула прямо во время очередной аферы. За один год мужчине удалось получить более 18 тысяч рублей.

Юрий Кардымон, заместителя начальника отдела Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Управление Следственного комитета по Минску возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 430 Уголовного кодекса Республики Беларусь по факту получения взятки.

В настоящее время по данному уголовному делу проводятся необходимые процессуальные действия, а также и оперативно-розыскные мероприятия, назначен ряд экспертных исследований.

Известно, что задержанный более трех лет работал в учреждении. Согласно законодательству, ему может грозить лишение свободы до 10 лет с конфискацией имущества и без права занимать определенные должности.