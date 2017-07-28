Белорус отказался жениться на жительнице жаркой страны: за это его взяли в заложники

Новости Беларуси. 23 июля дипломаты из Беларуси получили сообщение от белоруса, которого держали в заложниках в одной из жарких стран. Мужчине ограничили свободу родственники местной девушки, с которой белоруса хотели поженить.

По информации Министерства иностранных дел, белоруса за границей взяли в заложники за отказ жениться на одной из девушек той страны.

Название страны не разглашается.

В сообщении, присланном дипломатам, также были данные о местонахождении мужчины, о количестве человек, которые его охраняли и о том, как в здании расположены комнаты. Освобождением гражданина Беларуси занималась полиция той страны, где он удерживался. После успешно проведенной операции мужчина вернулся на родину.

Дипломаты призывают белорусов быть осторожнее при выезде за границу и добавляют, что особенно осторожными надо быть в обещаниях жениться.