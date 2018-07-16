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Директор стеклозавода «Нёман» задержан при получении взятки

16 июля 2018 13:58
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Новости Беларуси. Директор стеклозавода «Нёман» и начальник одного из управлений предприятия задержаны при получении взятки.  

Директор стеклозавода «Нёман» задержан при получении взятки-1

Фото: МВД Беларуси  

Как сообщает МВД, перед задержанием должностные лица получили взятки в размере 2,4 тысячи и 1,2 тысячи долларов соответственно. Взяткодателем выступал представитель коммерческой структуры. Целью дачи взятки была организация своевременных и приоритетных поставок фирме стекловаты согласно ранее заключённому договору.  

Директор стеклозавода «Нёман» задержан при получении взятки-4

Фото: МВД Беларуси  

По имеющимся сведениям, задержанные регулярно получали взятки, размер которых зависел от объёма реализуемой продукции.  

Директор стеклозавода «Нёман» задержан при получении взятки-7

Фото: МВД Беларуси  

В отношении взяткополучателей и взяткодателя возбуждены уголовные дела. Продолжается расследование, устанавливаются все факты правонарушений задержанных.  

# Коррупция # происшествия # Видеофакт

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