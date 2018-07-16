Директор стеклозавода «Нёман» задержан при получении взятки

Новости Беларуси. Директор стеклозавода «Нёман» и начальник одного из управлений предприятия задержаны при получении взятки.

Фото: МВД Беларуси

Как сообщает МВД, перед задержанием должностные лица получили взятки в размере 2,4 тысячи и 1,2 тысячи долларов соответственно. Взяткодателем выступал представитель коммерческой структуры. Целью дачи взятки была организация своевременных и приоритетных поставок фирме стекловаты согласно ранее заключённому договору.

Фото: МВД Беларуси

По имеющимся сведениям, задержанные регулярно получали взятки, размер которых зависел от объёма реализуемой продукции.

Фото: МВД Беларуси