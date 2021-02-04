Директор ГУМ Александр Крепак задержан по подозрению в коррупции. Комментарий СК

Новости Беларуси. Директор ОАО «ГУМ» Александр Крепак задержан по подозрению в коррупции, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Вечером 2 февраля его задержали при получении взятки в размере более 2,5 тысячи рублей за благоприятное решение вопросов, входящих в компетенцию руководителя.
Владимир Шишко, начальник Главного управления по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции Следственного комитета Беларуси:
Указанное должностное лицо было задержано сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Министерства внутренних дел при получении взятки. По имеющейся информации следствия, противоправная деятельность данного должностного лица носила системный характер.
Окончательная правовая оценка ситуации будет дана по итогам предварительного следствия.