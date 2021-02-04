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Директор ГУМ Александр Крепак задержан по подозрению в коррупции. Комментарий СК

04 февраля 2021 15:50
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Новости Беларуси. Директор ОАО «ГУМ» Александр Крепак задержан по подозрению в коррупции, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Вечером 2 февраля его задержали при получении взятки в размере более 2,5 тысячи рублей за благоприятное решение вопросов, входящих в компетенцию руководителя.

Директор ГУМ Александр Крепак задержан по подозрению в коррупции. Комментарий СК-1

Владимир Шишко, начальник Главного управления по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции Следственного комитета Беларуси:
Указанное должностное лицо было задержано сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Министерства внутренних дел при получении взятки. По имеющейся информации следствия, противоправная деятельность данного должностного лица носила системный характер.

Окончательная правовая оценка ситуации будет дана по итогам предварительного следствия.

# Коррупция # происшествия # Александр Крепак # Владимир Шишко # Фотофакт

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