Лишение свободы на три года. В Минске вынесли приговор одному из участников августовских протестов

Новости Беларуси. Лишение свободы на три года. Суд Заводского района вынес приговор одному из участников августовских протестов. Обвиняемый – 42-летний минчанин, индивидуальный предприниматель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Лишение свободы на три года. Суд Заводского района вынес приговор одному из участников августовских протестов. Обвиняемый – 42-летний минчанин, индивидуальный предприниматель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня, 4 февраля, во время оглашения приговора мужчина вел себя достаточно спокойно, старался поддержать близких улыбкой. Однако в августе, по сведениям правоохранителей, его поступки были куда недоброжелательнее.
В ночь с 9-го на 10-е мужчина блокировал дороги и нарушал общественный порядок, в том числе угрожал сотрудникам милиции, нанес два удара ногой по служебной машине и забрасывал ее различными предметами. Общий нанесенный ущерб составил более 2 000 рублей. Эту сумму обвиняемый возместил.
Кристина Кочанова, помощник прокурора Заводского района Минска:
За совершение вышеуказанных действий обвиняемых приговором суда Заводского района города Минска от 4 февраля 2021 года признан виновным в активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественных порядок, в угрозе применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел и умышленном повреждении имущества, что повлекло причинение ущерба в значительном размере. И на основании части 1-й статьи 342, статьи 364, части 1-й 218 Уголовного кодекса Республики Беларусь ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима.
В настоящий момент приговор в законную силу не вступил. Обвиняемая сторона может его обжаловать.