Прямой эфир

Лишение свободы на три года. В Минске вынесли приговор одному из участников августовских протестов

04 февраля 2021 12:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Лишение свободы на три года. Суд Заводского района вынес приговор одному из участников августовских протестов. Обвиняемый – 42-летний минчанин, индивидуальный предприниматель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лишение свободы на три года. В Минске вынесли приговор одному из участников августовских протестов-1

Сегодня, 4 февраля, во время оглашения приговора мужчина вел себя достаточно спокойно, старался поддержать близких улыбкой. Однако в августе, по сведениям правоохранителей, его поступки были куда недоброжелательнее.

В ночь с 9-го на 10-е мужчина блокировал дороги и нарушал общественный порядок, в том числе угрожал сотрудникам милиции, нанес два удара ногой по служебной машине и забрасывал ее различными предметами. Общий нанесенный ущерб составил более 2 000 рублей. Эту сумму обвиняемый возместил.

Лишение свободы на три года. В Минске вынесли приговор одному из участников августовских протестов-4

Кристина Кочанова, помощник прокурора Заводского района Минска:
За совершение вышеуказанных действий обвиняемых приговором суда Заводского района города Минска от 4 февраля 2021 года признан виновным в активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественных порядок, в угрозе применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел и умышленном повреждении имущества, что повлекло причинение ущерба в значительном размере. И на основании части 1-й статьи 342, статьи 364, части 1-й 218 Уголовного кодекса Республики Беларусь ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима.  

В настоящий момент приговор в законную силу не вступил. Обвиняемая сторона может его обжаловать.

# Акции протеста # происшествия # Кристина Кочанова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На озере под Гродно спасатели вытащили из ледяной воды собаку
04 февраля 2021 10:54

На озере под Гродно спасатели вытащили из ледяной воды собаку

Четыре человека погибли при пожаре на складе автозапчастей в Красноярске
04 февраля 2021 09:06

Четыре человека погибли при пожаре на складе автозапчастей в Красноярске

Два человека погибли в результате лобового столкновения в Гомельской области
04 февраля 2021 07:52

Два человека погибли в результате лобового столкновения в Гомельской области