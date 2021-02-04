Лишение свободы на три года. В Минске вынесли приговор одному из участников августовских протестов

Новости Беларуси. Лишение свободы на три года. Суд Заводского района вынес приговор одному из участников августовских протестов. Обвиняемый – 42-летний минчанин, индивидуальный предприниматель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня, 4 февраля, во время оглашения приговора мужчина вел себя достаточно спокойно, старался поддержать близких улыбкой. Однако в августе, по сведениям правоохранителей, его поступки были куда недоброжелательнее.

В ночь с 9-го на 10-е мужчина блокировал дороги и нарушал общественный порядок, в том числе угрожал сотрудникам милиции, нанес два удара ногой по служебной машине и забрасывал ее различными предметами. Общий нанесенный ущерб составил более 2 000 рублей. Эту сумму обвиняемый возместил.