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На озере под Гродно спасатели вытащили из ледяной воды собаку

04 февраля 2021 10:54
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Новости Беларуси. В заложниках погоды могут оказаться не только люди, но и братья наши меньшие. Так на озере Юбилейном под Гродно собака провалилась под лед. Развернулась настоящая спасательная операция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На озере под Гродно спасатели вытащили из ледяной воды собаку-1

Пес погнался за зайцем, но лед под его весом проломился, и он оказался в ледяной воде. Повезло, что рядом расположен пожарный аварийно-спасательный отряд. Туда обратились очевидцы.

На озере под Гродно спасатели вытащили из ледяной воды собаку-4

Несмотря на то, что спасение животных не входит в обязанности МЧС, там не смогли остаться равнодушными, когда увидели, как пес лапами отчаянно цепляется за кромку льда. Водолазы-спасатели вытянули пса на берег, после чего отогрели и накормили.

# Спасение # происшествия # Фотофакт

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