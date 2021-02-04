На озере под Гродно спасатели вытащили из ледяной воды собаку

Новости Беларуси. В заложниках погоды могут оказаться не только люди, но и братья наши меньшие. Так на озере Юбилейном под Гродно собака провалилась под лед. Развернулась настоящая спасательная операция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пес погнался за зайцем, но лед под его весом проломился, и он оказался в ледяной воде. Повезло, что рядом расположен пожарный аварийно-спасательный отряд. Туда обратились очевидцы.