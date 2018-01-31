Прямой эфир

Девушка по ошибке забрала из обменника лишние 500 долларов, а потом сама пришла в РУВД

31 января 2018 17:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Вновь в одном из минских обменных пунктов клиентке выдали лишние 500 долларов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Девушка по ошибке забрала из обменника лишние 500 долларов, а потом сама пришла в РУВД-1

В Центральное РУВД с заявлением обратилась 23-летняя кассир банка, попросив установить личность женщины, которой она выдала названную сумму. Момент зафиксировала камера видеонаблюдения. Девушка деньги пересчитала и, как ни в чем не бывало, покинула помещение. Правоохранители начали ее поиск, однако 31 января клиент банка сама пришла в РУВД.

# происшествия # Фотофакт # Необычное

Другие новости рубрики

Все новости
В Логойском районе ученика 8 класса сбил МАЗ
31 января 2018 15:18

В Логойском районе ученика 8 класса сбил МАЗ

В Житковичском районе снова возобновили движение по понтонному мосту
31 января 2018 14:45

В Житковичском районе снова возобновили движение по понтонному мосту

В Бобруйске из-за падения рентгенаппарата в больнице скорой помощи погиб мужчина
31 января 2018 13:37

В Бобруйске из-за падения рентгенаппарата в больнице скорой помощи погиб мужчина