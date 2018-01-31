Девушка по ошибке забрала из обменника лишние 500 долларов, а потом сама пришла в РУВД

В Центральное РУВД с заявлением обратилась 23-летняя кассир банка, попросив установить личность женщины, которой она выдала названную сумму. Момент зафиксировала камера видеонаблюдения. Девушка деньги пересчитала и, как ни в чем не бывало, покинула помещение. Правоохранители начали ее поиск, однако 31 января клиент банка сама пришла в РУВД.