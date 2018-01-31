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В Житковичском районе снова возобновили движение по понтонному мосту

31 января 2018 14:45
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Новости Беларуси. Движение по понтонному мосту через Припять снова возобновлено в Житковичском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Житковичском районе снова возобновили движение по понтонному мосту-1

В Житковичском районе снова возобновили движение по понтонному мосту-3

Переправа восстановлена спустя 2 недели перерыва. Напомним, временный наплавной мост был возведен еще 10 декабря, сразу после того как было принято решение о закрытии стационарного моста. В ночь на 14 января во время шугахода понтоны снесло течением реки. Все это время людей через реку переправляли работники МЧС, автомобили отправлялись в объезд за сотни километров. 31 января логистика в очередной раз восстановлена.

Как долго переправа прослужит в этот раз и какой будет режим ее работы, сказать не берется никто. Все будет зависеть от погоды.

# происшествия # Фотофакт # Обушение моста

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