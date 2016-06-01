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Девочка умерла в поликлинике на руках у матери

01 июня 2016 07:30
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Новости Беларуси. Трагедия произошла вчера вечером. После введения комбинированной вакцины девочке стало плохо.

Сергей Шершеневич, официальный представитель УСК по Гродненской области:
Около 16 часов 31 мая в детской поликлинике №1 Гродно после введения комбинированной вакцины против кори, паротита и краснухи резко ухудшилось состояние здоровья у 6-летней девочки, жительницы областного центра. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, она скончалась в присутствии своей матери. 

Управлением Следственного комитета по Гродненской области возбуждено уголовное дело

по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками, повлекшего по неосторожности смерть пациента (ч.2 ст. 162 Уголовного кодекса Республики Беларусь). 

Изъяты ампулы с вакцинами, использованные ампулы и шприцы, а также медицинские препараты из прививочного кабинета. Назначен ряд экспертиз.

Вакцина, которую вводили погибшей девочке, была бельгийской. Подробности трагедии здесь.

# происшествия # Гибель детей # Сергей Шершеневич

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