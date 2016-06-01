Подробности трагедии в Гродно: вакцина, которую вводили погибшей девочке, была бельгийской

Новости Беларуси. Шокирующая новость пришла 1 июня из Гродно. Следователи выясняют причины смерти 6-летней девочки. Она умерла в поликлинике на руках у матери после прививки. Состояние ребенка ухудшилось сразу после введения комбинированной вакцины против кори, паротита и краснухи. Медицинская помощь была оказана, но спасти девочку не удалось.

Следователями проведён осмотр места происшествия. Допрашиваются медицинские работники и пациенты. Из прививочного кабинета изъяты все препараты — использованные и не вскрытые ампулы с вакцинами, а также шприцы. По поручению министра здравоохранения создана ведомственная комиссия, которая сейчас работает на месте и также выясняет обстоятельства случившегося.

Константин Вильчук, директор Республиканского научно-практического центра «Мать и дитя»:

Предыдущих каких-то побочных реакций на введение вакцин у этого ребенка не отмечено. Состояние здоровья позволяло провести данную вакцинацию. Медицинские работники, прежде чем провести вакцинацию, обязательно делают объективный осмотр, оценивают состояние ребенка, проводят измерения температуры тела, то есть врачом были соблюдены все условия, чтобы провести данную вакцинацию.

Прививки против кори, паротита и краснухи, а также против дифтерии, столбняка и коклюша делаются согласно специальному календарю, когда ребенку исполняется год, а затем в 6 лет. В ближайшее время относительно вопросов вакцинации ведомство даст дополнительные разъяснения. По информации следователей вакцина, которую вводили ребёнку, была бельгийского производства. Она используется с 2014-го года и закупается планово.

Накануне в первой поликлинике Гродно ею были привиты еще девять детей. По факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медработниками, повлёкшего по неосторожности смерть пациента Следственный комитет возбудил уголовное дело. Назначена судебно-медицинская и ряд других экспертиз, которые дадут окончательный ответ, относительно причины трагедии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Лайков, главный судебно-медицинский эксперт по Гродненской области:

Проведение экспертизы поручено комиссии, состоящей из опытных экспертов. В рамках экспертизы будет изучена вся относящаяся к делу медицинская документация, запланировано проведение большого количества дополнительных исследований.