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Дети сожгли 30 соток пшеницы под Дзержинском

06 августа 2019 10:03
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Новости Беларуси. Дети подожгли пшеничное поле, урожай удалось спасти. Эту информацию сообщает УВД Минского облисполкома.

Сотрудники МЧС получили сообщение встревоженным детским голосом о горящем пшеничном поле. Спасатели прибыли на место происшествия и оперативно потушили возгорание. В результате пожара уничтожено 0,3 гектара готовой к жатве пшеницы.

Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия. Недалеко от места пожара была обнаружена детская кофта со следами копоти. Недалеко от находки, в кустах, был замечен маленький мальчик. Он сказал участковому инспектору, что прибежал, чтобы посмотреть как тушат пожар. При этом ребенок был одет только в майку, что не соответствовало погоде. Когда инспектор поинтересовалась, где верхняя одежда ребенка, он ответил, что выбросил кофту. Он объяснил, что она испачкалась во время тушения огня.

Дети сожгли 30 соток пшеницы под Дзержинском -1

Фото: УВД Минского облисполкома

Выяснилось, что за несколько часов до несчастного случая три мальчика и три девочки 10-13 лет отправились в мини-поход. Они взяли с собой еду, сигареты, спички и зажигалку. Когда ребята проходили рядом с полем, они решили сделать привал, чтобы покушать и покурить. Для этого дети зашли вглубь поля. Во время курения, один из мальчиков выбросил горящую спичку в сторону, отчего сухие стебли начали гореть. Дети быстро затоптали огонь. Из любопытства, один из ребят поджег несколько стеблей у корня. Компания планировала сначала дать огню разгореться, а потом снова его затоптать.  

Дети сожгли 30 соток пшеницы под Дзержинском -4

Фото: УВД Минского облисполкома

Однако пламя начало активно распространяться, а дети бросились тушить огонь с помощью подручных средств. Этого оказалось недостаточно, так как ситуацию усугублял сильный ветер. Дети позвонили спасателям и спрятались.  

Сгоревшие 0,3 гектара пшеницы оценили в 6500 белорусских рублей, которые предстоит выплатить родителям подростков. 

В Быховском районе горела скирда сена в июле текущего года. Тогда сгорело 30 тонн сухой заготовки (читайте дальше).  

# Пожар # происшествия

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