Дети сожгли 30 соток пшеницы под Дзержинском

Новости Беларуси. Дети подожгли пшеничное поле, урожай удалось спасти. Эту информацию сообщает УВД Минского облисполкома. Сотрудники МЧС получили сообщение встревоженным детским голосом о горящем пшеничном поле. Спасатели прибыли на место происшествия и оперативно потушили возгорание. В результате пожара уничтожено 0,3 гектара готовой к жатве пшеницы. Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия. Недалеко от места пожара была обнаружена детская кофта со следами копоти. Недалеко от находки, в кустах, был замечен маленький мальчик. Он сказал участковому инспектору, что прибежал, чтобы посмотреть как тушат пожар. При этом ребенок был одет только в майку, что не соответствовало погоде. Когда инспектор поинтересовалась, где верхняя одежда ребенка, он ответил, что выбросил кофту. Он объяснил, что она испачкалась во время тушения огня.

Фото: УВД Минского облисполкома

Выяснилось, что за несколько часов до несчастного случая три мальчика и три девочки 10-13 лет отправились в мини-поход. Они взяли с собой еду, сигареты, спички и зажигалку. Когда ребята проходили рядом с полем, они решили сделать привал, чтобы покушать и покурить. Для этого дети зашли вглубь поля. Во время курения, один из мальчиков выбросил горящую спичку в сторону, отчего сухие стебли начали гореть. Дети быстро затоптали огонь. Из любопытства, один из ребят поджег несколько стеблей у корня. Компания планировала сначала дать огню разгореться, а потом снова его затоптать.

Фото: УВД Минского облисполкома