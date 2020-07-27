Дело Втюрина. Верховный суд огласит приговор в отношении 16 лиц, обвиняемых в коррупции

Новости Беларуси. Коллегия по уголовным делам Верховного суда Беларуси 27 июля огласит приговор по уголовному делу в отношении 16 лиц, обвиняемых в совершении ряда коррупционных преступлений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о взятках при поставке в страну телекоммуникационного оборудования.