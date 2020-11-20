Чуть не въехал в припаркованные машины. На Шаранговича задержали пьяного водителя

Правоохранители двигались по маршруту патрулирования и обратили внимание на странное поведение одного из автомобилистов. Водитель «копейки» сначала заглох на светофоре, обогнал служебную машину по встречке, затем чуть не въехал в припаркованные на обочине машины.

В итоге милиционеры остановили транспорт, достали ключи из машины и вызвали экипаж ГАИ. В машине водитель находился со своими друзьями. Все были сильно пьяны. Как выяснилось, задержанный не имел прав на управление транспортным средством.