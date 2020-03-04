ЧП в шахте «Беларуськалия». 1 человек погиб, 7 в больнице

Новости Беларуси. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия в шахте ОАО «Беларуськалий», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительной информации при движении подземной машины для перевозки пассажиров произошло ее столкновение с целиком горной выработки. В результате пострадали работники предприятия. Они находились в транспортном средстве.

В больницу были доставлены 8 человек. Водитель автомобиля от полученных травм скончался.

Как сообщает Следственный комитет, с целью осмотра места ЧП, фиксации следовой картины, сбора материала в шахту на глубину более 600 метров произвела спуск следственно-оперативная группа.